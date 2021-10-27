 

Президент ФРГ уведомил Меркель о прекращении ее полномочий

27.10.2021, 3:22, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, передача документа состоялась в резиденции главы государства – дворце Бельвю.

На мероприятие из-за коронавируса пригласили ограниченное число гостей и представителей СМИ. Также Штайнмайер вручил уведомление об окончании полномочий вице-канцлеру Олафу Шольцу, министрам правительства Меркель и главе ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.

Ранее Меркель было поручено исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Новым главой бундестага стала 53-летняя Бербель Бас (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). Согласно требованиям закона, канцлер ФРГ и министры правительства должны сложить полномочия с момента первого заседания бундестага ФРГ нового созыва.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза. Ей посвятили речь, вручили памятный подарок и начали заседание с аплодисментов. 



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