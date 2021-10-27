Похищенный военными премьер Судана вернулся в резиденцию

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27.10.2021, 3:22, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеГлава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой спустя чуть более суток после задержания, сообщили источники суданского информационного портала Rakoba News в Хартуме. Канцелярия смещенного военными премьер-министра Судана подтвердила возвращение политика в резиденцию.

«Премьер-министр Абдалла Хамдук и его супруга вернулись в их резиденцию в Хартуме под усиленной охраной», – приводит текст заявления канцелярии РИА «Новости».

В связи с возвращением политика вокруг дома смещенного военными премьер-министра Судана были усилены меры безопасности, передает ТАСС.

При этом в канцелярии отметили, что ряд суданских министров и политических лидеров все еще задержаны, их местоположение неизвестно.

Напомним, в понедельник утром столица Судана Хартум была полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось. Военные окружили и закрыли столичный аэропорт.

Военные задержали несколько министров, члена Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатора Хартума. премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий поместили под домашний арест. После отказа премьера Судана поддержать госпереворот военные увезли политика в неизвестном направлении. Люди откликнулись на призыв гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть» и начали выходить на улицы.

В тот же день председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске Суверенного совета, кабинета министров и введении чрезвычайного положения, а находившийся с визитом в Хартуме спецпосланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман покинул Судан. Мининформации Судана назвало заявление аль-Бурхана о роспуске правительства госпереворотом. В Кремле выразили обеспокоенность происходящим в Судане, призвав стороны к сдержанности.

Журналист-международник Аббас Джума отмечал, что произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ, так как «с теми руководителями, которых сейчас арестовали, РФ договориться было невозможно». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что переворот в Судане сулит России, которая рассчитывает закрепиться в этой стране?



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