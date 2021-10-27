Мнение: Генезис севастопольских пробок

Губернатор Севастополя поделился информацией о кол-ве автомашин в Севастополе.

В 2014-м году в Севастополе было 39 000 зарегистрированных автомобилей.

В 2020-м году в Севастополе уже было 160 000 зарегистрированных автомобилей.

По проценту прироста числа автомобилей в городе Севастополь обогнал даже Москву. Москву, Карл!

С такими делами, проблема пробок в городе совсем не удивительна. Дальше будет только хуже, дорожная сеть города откровенно не вытягивает возрастающее кол-во машин. Про проблему парковочных мест в центре города даже говорить не приходится.

Возможно, если будут реализованы проекты Гераклейской рокады, моста на Северную сторону и переноса на Северную административного квартала, проблема хотя бы частично сгладится.

Ну а если смотреть наперед, то как не давно обещал главных архитектор города, Севастополь через 10-15 лет перевалит за 1 000 000 жителей. И как не трудно догадаться. кол-во машин также будет расти. Соответственно, надо не только думать, как этот прирост втулить в существующую дорожную сеть, но и как ее расширять с прицелом на будущий рост территории и населения города. Пробки иногда изрядно напрягают, при этом в отличие от Москвы, у нас нет возможности обойти их через метро. Общественный транспорт также благополучно попадает в пробки.

—