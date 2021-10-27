 

На Урале запустят производство домашних аппаратов ИВЛ

27.10.2021, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители Уральского приборостроительного завода, в будущем году они намерены начать производство ИВЛ – аппаратов для индивидуальной вентиляции легких. По словам специалистов, они подойдут для использования в домашних условиях.

Это будет компактное оборудование, весьма востребованное сегодня в области медицины, пояснили представители компании. Главное в нем – это мобильность, а также соответствие современным требованиям.

В результате разработок должна появиться целая линейка из пяти разных аппаратов ИВЛ, уточняют представители завода. Такого оборудования сейчас остро не хватает в России. Надежда только на собственное производство. Напомним, что ранее стало известно о том, что предприятие было оштрафовано по решению суда за плохой технический контроль.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от “Северного потока – 2”

17.04 / В Украине привили от коронавируса более 445 тыс. человек – Минздрав

22.09 / Российский историк Соловей начал политическую карьеру

04.01 / Нефть подорожала на ожиданиях решений ОПЕК+

24.12 / Завершены испытания новейшей российской зенитной ракеты

29.08 / Банки в РФ сократили выдачу потребительских кредитов

09.03 / Нарышкин заявил о недовольстве США «Грузинской мечтой»

30.07 / Полноценное движение поездов после ДТП в Полтавской области возобновят 31 июля

19.09 / Арестович заявил, что с голосованием жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ разберутся украинские спецслужбы

26.09 / Ни один из погибших при крушении Ан-26 не идентифицирован, тела сильно обгорели – вице-премьер Уруский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика