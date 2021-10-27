На Урале запустят производство домашних аппаратов ИВЛ

Как сообщили представители Уральского приборостроительного завода, в будущем году они намерены начать производство ИВЛ – аппаратов для индивидуальной вентиляции легких. По словам специалистов, они подойдут для использования в домашних условиях.

Это будет компактное оборудование, весьма востребованное сегодня в области медицины, пояснили представители компании. Главное в нем – это мобильность, а также соответствие современным требованиям.

В результате разработок должна появиться целая линейка из пяти разных аппаратов ИВЛ, уточняют представители завода. Такого оборудования сейчас остро не хватает в России. Надежда только на собственное производство. Напомним, что ранее стало известно о том, что предприятие было оштрафовано по решению суда за плохой технический контроль.