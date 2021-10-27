 

QR-коды для посещения общепита и объектов культуры ввели в Ставропольском крае

27.10.2021, 2:28, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВласти Ставропольского края ввели QR-коды для посещения ресторанов, кафе, учреждений культуры и спорта, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Они у нас введены давно, еще после Москвы в апреле прошлого года мы их ввели для того, чтобы нарабатывать элементы, где у нас максимальные заражения происходят. Чтобы уже точечно реагировать, а не с пушки по воробьям стрелять», – цитирует губернатора РИА Новости.

По словам политика, если при посещении указанных заведений человек не сможет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, то он не будет допущен ни на объект культуры, ни в спорткомплекс.

Сейчас идет обсуждение по поводу введения системы QR-кодов в общественном транспорте. Как сообщил Владимиров, сейчас технологии позволяют работать и в этом направлении. Главное, «уберечь здоровых людей от нездоровых», сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 30 октября начнут действовать QR-коды в торговых центрах, общепите и ряде других предприятий. Мера вводится из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. 



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