Лавров не поддержал призыв ЕС запретить добычу нефти и газа в Арктике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что солидарен с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, раскритиковавшим призыв Еврокомиссии запретить разработку новых нефтегазовых и угольных месторождений в Арктике.

«Согласен с мнением премьер-министра Норвегии Стере, который уже дал свою оценку этим идеям Евросоюза», – сказал Лавров в ответ на соответствующий вопрос норвежской вещательной корпорации NRK. Ответ министра опубликован на официальном сайте МИД.

В опубликованном в понедельник интервью Financial Times Стере подверг критике предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить нефтегазовую деятельность в Арктике, что сильнее всего ударило бы по этой скандинавской стране.

Еврокомиссия предложила ранее ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении «высоких экологических стандартов». Как сообщил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, в соответствии со стратегией ЕС для Арктики уголь, нефть и газ «должны оставаться под землей в Арктике», и ЕК выступает «за глобальный мораторий на их добычу». Как указал еврокомиссар, этот регион имеет особое значение с точки зрения потепления климата, поскольку его температура повышается в среднем втрое быстрее, чем температура остальной Земли, в связи с таянием льдов, которое в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления.

Напомним, в прошлый четверг президент Владимир Путин назвал покушением попытки ряда стран ограничить суверенитет РФ в Арктике. В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить поиск и разведку новых крупных месторождений полезных ископаемых в малоизученных регионах Арктики и на шельфе морей Северного Ледовитого океана.

В Совбезе объясняли попытки зарубежных стран ограничить работу РФ в Арктике борьбой за доступ к природным ресурсам и желанием установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе. В безопасности также отмечали, что Запад использует тему экологии как ширму для срыва стратегических проектов РФ в Арктике.