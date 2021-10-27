 

В Челябинске предлагают запустить нейросеть для защиты пешеходов в пешеходных зонах

27.10.2021, 2:00, Новости дня
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По словам челябинских специалистов, ежегодно на дорогах РФ гибнет огромное количество пешеходов, а еще больше людей с травмами попадают в больницы, где порой проводят длительное время на лечении. Для того чтобы уменьшить число жертв, они предлагают запустить специальную нейросеть.

К работе были привлечены ученые из ЮУрГУ, а также их коллеги из-за рубежа.

Новая система будет не только анализировать потоки пешеходов, чтобы определять наиболее проблемные места на улицах большого города, но и также она получит специальный алгоритм, по которому станет прогнозировать дорожные происшествия в пешеходных зонах. Ведь опасность составляют не только автомобили и мотоциклы, но также велосипеды, скутеры, скейтборды и пр.



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