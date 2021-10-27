Ученые из Тюмени разработали технологию добычи нефти из истощенных месторождений

В Тюменском университете (ТюмГУ) предлагают использовать новую технологию добычи нефти в России. По словам ученых, используя новый метод, можно уменьшить потери ценного энергоносителя, а также продолжить добычу на истощенных месторождениях, которые сейчас уже практически забыты и заброшены.

Один из способов добиться успеха – закачать газ в недра, говорят ученые. В этом случае из истощенного нефтеносного пласта можно будет «выжать» все до капли.

Тюменские ученые представили действующую модель, которая наглядно демонстрирует, как именно работает предложенная мим методика. Они полагают, что технология заинтересует представителей добывающей промышленности России.