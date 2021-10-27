 

Euronews – Сальвадор первым в мире перешёл на криптовалюту — но её преимущества пока под вопросом

27.10.2021, 1:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сентябре Сальвадор стал первой в мире страной, которая официально перешла на криптовалюту. Вице-президент Феликс Уллоа заявил в интервью Euronews, что это даёт его стране большие преимущества, несмотря на риск. Однако электронные деньги далеко не всем по душе, и некоторые сальвадорцы до сих пор протестуют против такой политики.

Сальвадор стал в сентябре первой страной в мире, которая приняла криптовалюту в качестве законного платёжного средства. Биткоин теперь можно использовать в любой денежной операции, количество пунктов выдачи за него наличных растёт. Всё больше людей рассчитываются электронными деньгами. 

Но сомнения по поводу криптовалюты в Сальвадоре остаются. О них рассказал в интервью Euronews вице-президент этой центральноамериканской страны Феликс Уллоа. 

ФЕЛИКС УЛЛОА, вице-президент Сальвадора: Пока всё идет очень хорошо. Правда, когда биткоин, который является одной из многих криптовалют, был официально введён в обращение, многие эксперты предупреждали о его волатильности. Говорили, что он может быть использован для отмывания денег, высказывался целый ряд разумных сомнений. Я надеюсь, что со временем они развеялись. Наша страна уверенно начала этот процесс, который уже получил народную поддержку. У нас более трёх миллионов текущих счетов в биткоинах — это более чем вдвое превышает количество счетов в обычных коммерческих банках. 

Но электронные деньги по душе не всем. Впервые с 2019 года, когда к власти в Сальвадоре пришёл президент Найиб Букеле, состоялись уличные протесты. Люди выкрикивали лозунги и несли транспаранты: «Биткоин — это мошенничество», «Хватит авторитаризма!». Правительство отреагировало на это запретом массовых собраний для предотвращения вспышки коронавируса. 

ФЕЛИКС УЛЛОА: Именно это вывело нас на пик эпидемии — резко поднявшийся уровень заражения был вызван этими демонстрациями против биткоина. Несмотря на это, Сальвадор остаётся мировым лидером в области криптовалют. Он покажет свой финансовый потенциал инвесторам высокого уровня, которые собираются встретиться в ноябре в Сан-Сальвадоре. 

В Сальвадоре уже в течение 20 лет в хождении находится доллар США. И биткоин был принят, чтобы оживить испытывающую трудности экономику. Но многие считают его непостоянной, непрозрачной, загадочной валютой, которая может быть выгодна тем, у кого большой капитал.

Введение криптовалюты также чревато потерей денежного суверенитета. Вице-президент это отрицает.

ФЕЛИКС УЛЛОА: Как раз наоборот: это освобождение. Человек теряет свою автономию, когда подчиняется фиатным валютам (стоимость которых обеспечивается государством). Раньше у нас был только американский доллар, и это делало нас зависимыми от Федерального резерва. Другими фиатными валютами могут быть евро, фунт стерлингов. А на рынке криптовалют таких фидуциарных правил нет, и вы получаете преимущество.  

Дала ли Сальвадору преимущество ставка на криптовалюту, пока не известно. 

Дата выхода в эфир 25 октября 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / Гозман: Простой тест на эффективность российской пропаганды

06.10 / Путин потребовал не допускать лиц с судимостью к работе в детских спортивных секциях

28.08 / В Белом доме заявили о высокой вероятности нового теракта в аэропорту Кабула “в ближайшие 24-36 часов”

07.07 / Песков: на сокращение бедности направлены почти все программы развития

01.12 / Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ

20.11 / Санду высказалась о принадлежности Крыма

06.08 / В Конституционный Суд Украины поступили обращения нардепов, недовольных законодательством о спецконфискации

24.02 / После избиения воспитанницы интерната на Сахалине завели дело

04.10 / Серия взрывов произошла в центре Степанакерта

26.06 / ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации четырем жертвам пыток, у которых правоохранители выбивали признание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика