Livejournal признан соцсетью в России

Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сайт Livejournal в реестр социальных сетей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

В сентябре Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), с помощью которого граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью.

В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, что 1 февраля 2021 года в силу вступил закон о «самоочищении» или о «самоконтроле» социальных сетей, благодаря которому в этой сфере у государственного регулятора появились новые правовые возможности, в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.