ВСУ оставили без тепла и света жилые дома, школу и детские сады в Горловке

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Гольмовский (поселок на северо-востоке Горловки) повреждения с дальнейшим возгоранием получили два дома. Частично нарушено электроснабжение поселка, в результате чего более 1 тыс. абонентов остаются без электроэнергии». – приводит слова Приходько «Донецкое агентство новостей».

Мэр Горловки уточнил, что обстрелом обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго», в результате без тепла остаются 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа. Дежурные службы ведут восстановительные работы. Кроме того, огнем украинских силовиков повреждено здание пожарной части в поселке Гольмовский.

Накануне вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. В прошлую пятницу девять трансформаторных подстанций оказались обесточены в Донецке из-за обстрелов ВСУ.

14 октября полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.