 

Натуральный макияж, брюки, кроссовки и отказ от каблуков. Бортпроводницы SkyUp вышли на работу в новой форме

27.10.2021, 1:30, Новости дня
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Новая форма комфортная, подчеркивают в компании. Образ бортпроводниц состоит из брючного костюма, кроссовок и шелкового платка, который крепится на плече. Волосы стюардесс будут заплетены в косы, в макияже отдали предпочтение натуральности. 

“С первыми часами дня наши бортпроводницы попрощались с каблуками и появились в новых образах SkyUp Champions. Наша большая мечта – чтобы такие изменения стали мировым трендом. Чтобы нашу инициативу подхватили авиакомпании, искренне заботящиеся о своих сотрудниках. Чтобы на каждом борту самолета женщины чувствовали себя свободно, удобно и работали в удовольствие”, – заявили в компании и анонсировали изменение формы всего экипажа. 

До этого бортпроводницы носили обувь на шпильке и классические костюмы с юбками и брюками. 

https://www.facebook.com/skyup.aero/posts/1239194959917424

Контекст:

SkyUp Airlines – частная украинская авиакомпания, крупнейший в стране лоукостер. Работает по гибридной модели – выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Базируется в Международном аэропорту Борисполь. Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Европа.

Изменение формы бортпроводниц компания анонсировала в июле. Тогда в SkyUp объясняли, что смена обуви позитивно скажется на самочувствии персонала, который вынужден много времени проводить на ногах.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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