 

Кабмин утвердил новый состав правления “Укрзалізниці”

27.10.2021, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно постановления, главой правления компании назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании, сообщил пресс-центр “Укрзалізниці”.

Членами правления компании назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, Кабмин утвердил в должностях членов правления “Укрзалізниці” Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.

“Указанный состав правления “Укрзалізниці” назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров общества (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления”, – говорится в сообщении.

В то же время, Кабмин прекратил полномочия членов правления “Укрзалізниці” Франтишека Буреша и Ивана Юрика, а также освободил от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании “Укрзалізниця” Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабмина кандидатуры на должности новых членов набсовета “Укрзалізниці”, среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета “Укрзалізниці”, документы можно подавать до 29 октября включительно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Норвегии предложили привести хоть один пример «пострадания» от России

15.10 / Городская власть обязана обеспечить всем киевским детям бесплатные школы и детсады – Попов

29.09 / Горбачев дал совет следующему президенту США

24.12 / Смартфон Honor V40 оснастят самым быстрым в мире тачскрином

20.02 / Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину в ближайшее время, но конкретную дату не назвал

10.07 / Вучич назвал бессмысленными требования Косова

23.11 / Путин наградил артиста Смехова за вклад в развитие отечественной культуры

17.01 / Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков

08.04 / Кравчук пообещал убивать парашютистов с российскими флагами

15.07 / Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика