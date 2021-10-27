Воды Байкала оказались опутаны сетями

Некогда самое чистое и самое большое в мире пресноводное озеро Байкал в буквальном смысле опутано рыбацкими и браконьерскими сетями. Об этом сообщают участники акции «Байкал без сетей», которые провели уже все масштабные операции по выемке из глубины брошенных снастей.

В последний раз удалось поднять на поверхность 300 кг сетей, а в прошлый – 230 кг. Однако активисты уверены, что засоренность Байкала настолько велика, что работы для них хватит еще надолго.

Брошенные и потерянные сети несут огромную опасность для экосистемы Байкала, говорят специалисты. В сетях запутываются рыбы и прочие обитатели огромного озера. Они гибнут, разлагаются, создавая среду для развития различных вредоносных бактерий и других организмов, питающихся гнилью.