Всего три ингредиента: диета японских монахов поможет сбросить до килограмма в день

Люди, у которых есть избыточный вес, ищут всевозможные быстрые и удобные способы борьбы с лишним килограммами. Диета монахов из Японии поможет достичь прекрасных результатов. Такой рацион включает в себя всего три ингредиента. Он позволяет сбросить до 1 килограмма в сутки.

В чем суть диеты

Рацион рассчитан на десять дней. На этот период человеку потребуется пять килограммов риса, десять соленых огурцов и сырой чеснок (разрешается до 2 зубчиков в сутки).

На один день надо отварить до 500 г крупы.

Рис не следует готовить очень долго. В него не добавляют соли, соусов и специй. Затем надо мелко нарезать огурец.

И тщательно перемешать кусочки с рисом. Когда человек начнет есть крупу, ему надо постараться поместить все ломтики огурца за щеку языком. Собранные кусочки надо сохранить как можно дольше. Если человек случайно проглотит их, ему надо съесть дольку чеснока. В течение дня разрешаются салаты из свежих овощей, заправленные соком лимона и оливковым маслом. Можно есть и другие продукты. Главное – после приема пищи употреблять по крайней мере две ложки риса. И держать за щекой кусочки огурца не менее десяти минут. Количество воды в рационе не ограничивается.

Диета позволяет сбросить до десяти килограммов за 10 дней. Если масса человека сильно превышает норму, он может похудеть еще сильнее.

Дополнительные рекомендации по поводу диеты

После ее окончания следует постепенно расширять рацион. И включать в меню свежие фрукты, овощи, молочную продукцию, постное мясо, рыбу. Чтобы сохранить достигнутый результат, не рекомендуется употреблять макаронные изделия, сладости, обработанную пищу.

Повторять диету японских монахов следует не чаще чем раз в полгода.

Такой рацион подходит только тем, у кого нет хронических болезней. Диета является довольно строгой. Однако такая система питания обещает тем, кто хочет похудеть, быстрый и ощутимый результат.