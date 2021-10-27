Эксперт: Под влиянием опасного контента в РФ находится 9,5 млн детей

«В одной из социальных сетей открыто предлагаются товары, продажа и реклама которых на территории РФ запрещена. Это запредельные вещи, но они попадаются достаточно часто», – сообщила газете ВЗГЛЯД эксперт Елена Мизулина, комментируя итоги заседания Общественного совета при Роскомнадзоре, посвященного защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

«Проблема большая. К сожалению, большое количество противоправного материала, который уже официально признан таковым в ходе экспертизы, остается в открытом доступе. Хотя закон о самоконтроле социальных сетей вступил в силу еще в феврале, мы видим рост такого контента и в этом году. Причем стало больше и новых опасных форм этого контента. По нашим рассчетам, до 70 млн россиян могут находиться под влиянием деструктивной информации. Из них примерно 9,5 млн – это дети и подростки», – сообщила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Елена Мизулина.

«В первую очередь, проблема касается иностранных платформ, работающих на нашей территории. Так, весь этот год, вместе с Роскомнадзором и с МВД мы боремся с различными «челленджами» и другими опасными трендами в сети TikTok. Лидерами нашего анти-рейтинга также остаются Facebook и YouTube. Вот эти три платформы вызывают больше всего вопросов», – посетовала директор Лиги.

«Несмотря на громкие обещания администраторов этих социальных сетей, не все они в равной мере реагируют на законные требования Роскомнадзора и других ведомств, которые имеют соответствующие полномочия, добавила эксперт. Не все они уделяют этим требованиям должное внимание», – сообщила она.

«Мы видим на этих площадках удивительные примеры распространения очень опасного контента. Скажем, совсем недавно в Facebook мы обнаружили рекламу продажи оружия без лицензий. Мы об этом заявили в Роскомнадзор, но на следующий день появилось три аналогичных рекламных объявления. То есть открыто предлагаются товары, продажа и реклама которых на территории РФ запрещена. Это запредельные вещи, но они попадаются достаточно часто», – возмущается Мизулина.

Эксперт напомнила, что вопрос регулирования контента социальных сетей в последние несколько лет поднимают власти всех развитых стран. «Во вторник Сенат США опять вызвал представителей разных цифровых кампаний на слушания, в том числе того же Facebook, а также сети Twitch. Не только американские парламентарии поднимают этот вопрос, – власти Великобритании тоже недавно ужесточили требования, предъявляемые к IT-платформам. Такая же ситуация и в Австралии. То есть практически все ведущие страны мира, без исключения, пытаются по-своему решить эту проблему. Проблема становится глобальной», – подытожила Мизулина.

Накануне состоялось очередное заседание Общественного совета при Роскомнадзоре (РКН), сообщил сайт ведомства. Участники заседания обсудили предложения РКН по изменению законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По их мнению, распространение в интернете и через аудиовизуальные сервисы различного контента, способного причинить вред детям, вызывает серьезное беспокойство общества. Члены Общественного совета поддержали инициативы РКН, отметив, что государство обязано обеспечить сохранение традиционных устоев в общественной жизни и оградить детей от культурно-нравственных девиаций.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля в силу вступил закон о «самоочищении» или о «самоконтроле» социальных сетей.