 

Королева Елизавета II отменила поездку на саммит по климату в Глазго

27.10.2021, 0:40, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПосле рекомендации отдохнуть королева Елизавета II приняла решение отменить свое участие в саммите по климату СОР26 в Глазго, информирует пресс-служба Букингемского дворца.

«Ее Величество разочаровано тем, что не сможет принять участие в приеме, однако направит видеообращение собравшимся делегатам», – информирует телеканал Sky News со ссылкой на заявление, передает РИА Новости.

Отмечается, что королева будет заниматься несложными обязанностями в Виндзоре. Она сожалеет, что приняла решение не ехать в Глазго для участия в приеме 1 ноября.

Ранее Елизавета II по рекомендации врачей отменила поездку в Северную Ирландию. Стало известно, что она провела ночь в частной клинике, которую посетила для обследования. Сейчас монарху 95 лет, в следующем году она отметит свое 70-летие восшествия на престол.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена. 



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