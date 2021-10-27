 

На Украине допустили «оптимизацию» ГТС в случае прекращения транзита

27.10.2021, 0:40, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеУкраине придется «оптимизировать» газотранспортную систему в случае прекращения транзита газа из РФ после 2024 года, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «ТСН.ua».

«Да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из РФ в Европу. Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд кубометров – это почти три «Северных потока – 2». Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд кубометров. Это означает, что 100 млрд кубометров транзитной мощности практически не используется. И если РФ все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться», – приводит слова Макогона РИА «Новости».

Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, будет использоваться только та часть системы, которая нужна для обеспечения поставок внутри страны. «Мы оставим часть, которая нам нужна для собственного рынка, остальное – оптимизируем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный», – сказал Макогон.

По его словам, украинский рынок газа достаточно большой, так как Украина потребляет 30 млрд кубометров газа в год. Самостоятельно украинские компании добывают 20 млрд кубометров, еще 10 млрд кубометров страна импортирует из-за границы.

В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2». В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объемов поставки 40 млрд кубометров ежегодно.

Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.



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