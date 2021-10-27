В Харькове водитель Infiniti устроил смертельное ДТП, проезжая на красный и с превышением скорости. Видео

В ролике видно, как машины начинают двигаться на свой зеленый сигнал светофора, и в этот момент, проезжая перекресток на высокой скорости и на красный, в одну из них врезается автомобиль, снеся его вместе с дорожным знаком “Пешеходный переход”.

В полиции отметили, что устанавливают обстоятельства происшествия.

Местное издание NewsRoom пишет со ссылкой на очевидцев, что правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля Infiniti, он врезался в Chevrolet Aveo: “Водитель второй машины погиб, его тело пришлось вырезать из салона”.

Позже Telegram-канал “ТРУХА Харьков” сообщил, что скончался еще один участник ДТП – пассажир Infiniti.

По данным канала, водителем японской машины был мужчина 2005 года рождения, которому “машину небедные родители купили на днях”. Он в реанимации, утверждает “ТРУХА Харьков”.

видео

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube

—