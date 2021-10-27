 

В Харькове водитель Infiniti устроил смертельное ДТП, проезжая на красный и с превышением скорости. Видео

27.10.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ролике видно, как машины начинают двигаться на свой зеленый сигнал светофора, и в этот момент, проезжая перекресток на высокой скорости и на красный, в одну из них врезается автомобиль, снеся его вместе с дорожным знаком “Пешеходный переход”.

В полиции отметили, что устанавливают обстоятельства происшествия.

Местное издание NewsRoom пишет со ссылкой на очевидцев, что правила дорожного движения нарушил водитель автомобиля Infiniti, он врезался в Chevrolet Aveo: “Водитель второй машины погиб, его тело пришлось вырезать из салона”.

Позже Telegram-канал “ТРУХА Харьков” сообщил, что скончался еще один участник ДТП – пассажир Infiniti.

По данным канала, водителем японской машины был мужчина 2005 года рождения, которому “машину небедные родители купили на днях”. Он в реанимации, утверждает “ТРУХА Харьков”.

видео

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / У совершившего нападение в Ницце нашли нож, Коран и два телефона

13.09 / Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального в Томске и Новосибирске

08.12 / Малышева призналась в несоблюдении правил безопасности во время COVID-19

08.06 / МОН получил диссертацию Кивы и проверяет ее

27.09 / Money.pl – Польша постепенно обретает газовую независимость от России

18.09 / Ермак назвал условия для выборов на Донбассе

19.06 / В РФ получен нанопорошок для будущих 6G-технологий

12.01 / В РФ ученые выступили против госконтроля за просветительской деятельностью

21.01 / Власти Москвы опровергли слухи о массовых проверках квартир

06.12 / Россия отпраздновала День волонтера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика