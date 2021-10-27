Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего в результате обстрела боевиками на Донбассе

“Сегодня, выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины павшего защитника”, – сообщили в центре.

https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/2906691066247632

Журналистка Ганна Антипович пишет в Facebook, что погибший родился в 1970 году в селе Березино Одесской области, а жил в селе Тищенки Полтавской области. Халиков служил в 93-й отдельной механизированной бригаде “Холодный Яр”, у него осталось трое сыновей, сообщила Антипович.

“Волонтер Анатолий Банный как раз собирался в эти выходные уехать на фронт и увидеть Георгия. Вывел для него на фотобумагу фотографию, которую сделал раньше, где воин стоит, окутанный оберегом полтавских вышивальщиц. Теперь это фото поедет в Одесскую область”, – написала она и опубликовала снимок.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1343779339409435&id=100013321447065

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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