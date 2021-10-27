 

В одном городе в Албании отравились более 300 человек. В водопроводной воде обнаружили аммиак

27.10.2021, 0:36, Новости дня
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Пострадавшие начали обращаться к медикам с 24 октября. У них симптомы отравления: диарея, рвота, боли в желудке, лихорадка.

Сотрудники службы общественного здравоохранения отобрали пробы воды из сетевой системы водоснабжения и отправили их на экспертизу.

Позже стали известны результаты исследования, согласно которым обнаружено превышение допустимой нормы аммиака, пишет Albanian Daily News.

Издание предполагает, что вредные вещества попали в систему водоснабжения после сильных дождей 23-го и 24 октября.

Компания, отвечающая за питьевую воду, заявила, что результаты анализов еще “предстоит подтвердить”, потому что пробы воды в резервуарах, откуда воду берут, якобы находятся в пределах нормы.

Тем не менее, жителей Круи попросили не пить воду из бытовых емкостей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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