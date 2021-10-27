 

В Меджлисе предложили выдвинуть Джемилева на Нобелевскую премию мира

27.10.2021, 0:36, Новости дня
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Об этом он заявил в ходе форума “Украина 603,7. Херсон”, пишет “Укринформ”. 

“Выдвинуть кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира – это был бы такой большой плюс, прежде всего, для Украины. Это лидер крымскотатарского народа, который вместе со своим народом ведет борьбу мирным способом […] за освобождение Крыма”, – сказал Сулейманов. 

Если бы руководство страны, Верховная Рада сделали такой шаг, это свидетельствовало бы о поддержке крымскотатарского народа. 

Контекст:

Джемилеву 77 лет. Он – правозащитник и диссидент, во времена Советского Союза 15 лет провел в местах ограничения свободы за антисоветскую деятельность. 

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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