 

Кулеба опроверг информацию о переговорах Нуланд в Москве об особом статусе ОРДЛО

27.10.2021, 0:36, Новости дня
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Глава МИД ответил на вопрос пользователя соцсети относительно того, действительно ли Нуланд говорила в Москве о предоставлении особого статуса ОРДЛО.

“Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах”, – ответил Кулеба.

Ні, неправда. Американські партнери детально інформують нас про свої контакти. https://t.co/mD63FS99F0

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 19 октября, что РФ и США возобновили диалог по Украине после визита Нуланд.

Контекст:

Визит Нуланд в Москву 11–13 октября анонсировал Госдепартамент США. Основной темой ее встречи с ключевым собеседником – замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком была украинская тематика, уточняли источники газеты “Коммерсантъ”.

12 октября замгоссекретаря США встретилась с заместителем Лаврова Сергеем Рябковым, а 13-го – с Козаком.

Нуланд назвала переговоры с Козаком продуктивными, отмечал в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

Козак описал диалог с Нуланд как “обстоятельный и конструктивный”, стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. По его словам, в ходе переговоров США подтвердили позицию о том, что без согласования будущих параметров автономии или особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в черный список в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года. В МИД РФ заявляли, что разрешение приехать в Москву Нуланд получила в обмен на отмену санкций против россиян.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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