Как сделать осиную талию после 40: 4 несложных упражнения для ленивых

Существует мнение, что после сорока лет иметь плоский живот невозможно. Не верьте этому! Стоит только захотеть, и желаемое исполнится. А мы вам подскажем как. Всего лишь четыре несложных упражнения помогут сделать талию осиной даже после сорока лет. Пятнадцать минут в день — и через две недели вы будете радоваться первым результатам.

Вакуум

Считается самым лучшим упражнением для красивого и плоского живота.

Техника выполнения:

встаньте прямо; ноги поставьте на ширине плеч и немного согните в коленях; руки положите на затылок; немного наклонитесь вперед; выдохните весь воздух; на выдохе мышцы живота напрягите, подтяните их к позвоночнику; задержите дыхание на десять секунд; возвращаетесь в исходное положение.

Повторяете упражнение три раза.

Важно! Лучше всего упражнение выполнять на пустой желудок утром.

Поза лодки

Это упражнение пришло из йоги. Оно хорошо укрепляет пресс, руки, мышцы ягодиц и спины.

Техника выполнения:

садитесь на пол; спину держите ровно, ноги вытянуты; корпус отклоняете немного назад, ноги отрываете от пола; руки вытягиваете параллельно полу; спину не прогибаете; держите баланс тела; в такой позе задерживаетесь на пятнадцать секунд; дышите ровно.

Если ощущаете напряжение в мышцах спины, живота, ягодицах, значит упражнение делаете правильно. Выполняете три раза.

Важно! Если спина не выпрямляется, не переживайте — сначала выполняйте упражнение, согнув ноги в коленях. Затем переходите к более сложному варианту.

Планка

Упражнение, о котором наслышаны многие. Во время его выполнения задействуются все мышцы. Оно эффективно укрепляет не только пресс, но и руки, плечи, ноги.

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После того как выполнена поза лодки, отдохните тридцать секунд.

Техника выполнения:

переворачиваетесь на живот; становитесь на коврик, упираясь носками и локтями; ступни ставите на ширине таза или немного больше; руки находятся под плечами; напрягаете корпус, ноги и руки; дышите ровно.

Важно! Копчик направлен внутрь, ягодицы не выпячиваются, в пояснице нет прогибов. Зафиксируйте положение на шестьдесят секунд. Повторять два раза.

Поднятие ног

Лишние сантиметры внизу живота — это проблема, с которой сталкиваются многие представительницы прекрасной половины человечества. Для того чтобы разобраться с ней, а еще сделать и ноги стройнее, выполняйте следующее упражнение.

Техника выполнения:

ложитесь на спину; руки выпрямляете вдоль туловища (можно их расположить за головой, ладони направлены к потолку); подтянитесь, нижние конечности выпрямите и напрягите; вдыхаете и поднимаете ноги вверх до образования угла в девяносто градусов; опускаете их вниз до образования угла около тридцати градусов; зафиксируйте положение на десять секунд; продолжаете дальше опускать ноги, но не касайтесь пола; когда до поверхности остается несколько сантиметров, нижние конечности снова начинаете поднимать.

Выполняете три подхода по десять раз.

Заключение

Для тех, кто желает выглядеть великолепно, возьмите на заметку эти четыре упражнения. Они помогут получить осиную талию даже тем женщинам, возраст которых сорок плюс.