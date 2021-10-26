Исцеляющая молитва на Лонгина Сотника: как наши предки защищались от нечистой силы 29 октября

Издавна на Руси источником всех бед считали нечистую силу. 29 октября православная церковь отмечает день святого, одним из предназначений которого было оберегать людей от всякой нечисти. В народе верили, что в этот день зло стремится проникнуть в дом и навести хворь на его обитателей. Поэтому на мученика Лонгина особенно актуально было обезопасить свое жилище при помощи различных оберегов. Также наши предки называют этого святого защитником от глазных болезней.

История христианского мученика

В старинном предании говорится о том, что Гай Кассий Лонгин был римским воином, служившим в звании сотника. Именно он был тем стражником, который в час казни Христа пронзил Сына Божьего копьем, приблизив Его конец. Брызнувшая кровь Святого попала воину в глаза, исцелив его от катаракты. Спустя три дня сотник и другие стражники Гроба Господня (история объясняет происхождение прозвища Лонгина – Вратник) стали свидетелями чудесного воскресения Христа.

После этого воин и его соратники уверовали в то, что Иисус действительно был Божьим Сыном. Лонгин раскаялся и, возвратившись на родину в Каппадокию, стал проповедовать христианство. За это они были преданы гонениям и по приказу правителя Понтия Пилата казнены. Отрубленные головы христиан были доставлены в Иерусалим и выброшены без погребения у стен города. Позже они были найдены и погребены слепой женщиной, которую исцелило от слепоты одно лишь прикосновение к головам погибших за веру мучеников.

Сегодня мощи святого Лонгина хранятся в храме святого Августина г. Рима. Наконечник его копья и статуя мученика находятся в Ватикане в Соборе святого Петра.

Обычаи

Издавна в этот день принято было доставать из сундуков зимнюю одежду, проветривать ее на первом морозе и прогревать на последнем солнце. Народ верил в особую силу солнца и мороза, которая прогоняла болезни:

Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог.

Сегодня особой необходимости в этом нет. Но тем, кто и в нынешние времена свято чтит традиции, можно просто подготовить к носке теплые зимние вещи. Можно также приобрести к зиме обновки.

Приметы

29 октября люди наблюдали за погодой:

Если в этот день с деревьев еще не облетели пожелтевшие листья – морозы наступят нескоро. Если 29 октября луна бледная и мутная – будут снег и мороз; если на небе ярко светят звезды – погода будет хорошей. Гусь стоит на одной лапке – скоро наступят холода. Если на Лонгина ветер переменчивый – зимой будут частые оттепели.

Обереги

Для родившихся в этот день оберегом считается агат. Таким людям их властный характер помогает решать любые трудности. В качестве оберега от неприятностей и заболеваний им рекомендуется использовать также топаз.

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Лонгин Вратник

Наши предки верили, что ворота являются самым опасным местом, поскольку именно через них нечисть проникает в дом. На Руси говорили, что Лонгин стоит на страже между мирами добра и зла, охраняя людей от нечистой силы. Поэтому часто над воротами размещали икону с ликом заступника или освященную свечу – сретенскую или венчальную. В качестве оберега от нечисти использовали также острые или металлические предметы (зубья бороны, косу и т. д.). В щели втыкали или высаживали в землю ежевику, боярышник, терновник, можжевельник и другие колючие растения

Молитва

В православии принято молиться святому Лонгину о защите от нечистой силы и об исцелении от заболеваний глаз.

Текст молитвы:

О, святый мученик Лонгине! Пилатом велено тебе было с воинами стать на страже при Кресте Господа Иисуса. Ты же, недуговав очима и исцелев от капли крови Господа, капнувшей тебе в очи, обрел и духовное прозрение и, видя чудеса, при распятии Господа происходившие, и трус, и солнечное затмение, и мертвых из гробов воскресение, исповедал явно Иисуса Христа Сыном Божиим. И с кустодиею у гроба Господня находясь, и Воскресение Христово в трепете зря, сребренники, даваемые синедрионом за сокрытие воскресения, ты отверг и, Христа проповедав, во главу усечен быв. И по усечении главы вдове некой, очима неугодовавшей, во сне явившись, и ей, обретшей честную главу твою, прозрение даровал еси.

Молим тя, святый мученик Христов Лонгине, болящим очима яви скорую помощь твою и исцели их, дабы, освободившись от недуга своего, не захотели они видеть ничего, распаляющаго сластолюбие, но к созерцанию духовной красоты устремились, славя Бога. Аминь.

Молятся и так:

Мученик Твой, Господи, Лонгин, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.