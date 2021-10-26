Мнения: «Мягкая сила» Америки сломалась в России

Россияне – бомжи. Именно так их назвал Госдеп США, включив в состав «бездомных наций». То есть наций, с которыми у США по факту нет дипломатических и консульских отношений (компанию нам составили йеменцы, иранцы, венесуэльцы, эритрейцы и прочая разношерстная публика). В случае с Россией статус означает, что консульства США на ее территории будут выдавать визы только в экстренных случаях – например, членам официальных делегаций. Для получения иммиграционных виз отечественному «плебсу» нужно отправляться в Варшаву, а неиммиграционных (то есть для краткосрочных визитов) – в любые консульства США.

Россияне – бомжи. Именно так их назвал Госдеп США, включив в состав «бездомных наций». То есть наций, с которыми у США по факту нет дипломатических и консульских отношений (компанию нам составили йеменцы, иранцы, венесуэльцы, эритрейцы и прочая разношерстная публика). В случае с Россией статус означает, что консульства США на ее территории будут выдавать визы только в экстренных случаях – например, членам официальных делегаций. Для получения иммиграционных виз отечественному «плебсу» нужно отправляться в Варшаву, а неиммиграционных (то есть для краткосрочных визитов) – в любые консульства США.

В России, понятно, причисление народа к бездомным вызвало негативную реакцию. В лучшем случае посчитали, что Госдеп выбрал крайне неудачное название для списка стран – получается, что у народов нет дома, если США не имеют с ними полноценных дипотношений. Камертон международной прописки, так сказать. В худшем – говорят о том, что Штаты решили в очередной раз унизить Российскую Федерацию, коль не удалось ее никак победить и поставить на колени. Однако как реагировать на это хамство?

Можно, конечно, обидеться. А можно оскорбить в ответ. Лучшей реакцией взрослого человека в данном случае будет, как ни странно, радость. Аплодисменты Государственному департаменту и просьба повторить на бис. Ведь включение россиян в этот список – и в целом визовая политика Соединенных Штатов в адрес РФ – выгодна Москве. Она показывает, что, по словам Марии Захаровой, «в Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить». И этим «чем-то» является опорный столп всей американской дипломатии – «мягкая сила».

Именно «мягкая сила» – то есть совокупность экономической и гуманитарной политики, направленной на завоевание симпатий общества другой страны – была тем инструментом, которым Штаты проводили глобализацию и вскрывали, как консервные банки, своих противников. Побеждали их изнутри тогда, когда не могли по разным причинам провести военные операции в стиле «Бури в пустыне» и «Несокрушимой свободы». Они инвестировали в средний класс, в молодых лидеров, в журналистское сообщество, выстраивали образ США как страны, с которой надо брать пример – и вот уже национальные лидеры стран-жертв в лучшем случае должны были справляться с проамериканской пятой колонной, а в худшем – сносились посредством «цветных революций» и заменялись на вождей, ведущих аборигенов к светлому американскому будущему.

Россия не была исключением – Америка активно окучивала российское гражданское общество и в 90-е, и в нулевые, и даже в начале 10-х. Это были и различные программы обмена, и поездки наиболее «сознательных» россиян в Соединенные Штаты, где им либо показывали прекрасную американскую жизнь, либо – если россияне были не только «сознательные», но и перспективные – предлагали немного подучиться. На предмет того, как не только любить США, но и внушать эту любовь другим людям. По такой программе, в частности, учился Алексей Навальный, а также ряд других граждан, ныне считающихся российской несистемной оппозицией.

Мягкая сила совсем размякла

Однако затем что-то в американской политике «мягкой силы» начало ломаться. После начала украинских событий Штаты стали инициатором ввода серьезных санкций против российской экономики. И именно они вызвали досаду у наиболее прозападно настроенного сегмента россиян – городского среднего класса. Значительная часть этого класса посчитала действия США несправедливыми – все же видели, кто и под какими лозунгами пришел к власти на Украине.

Собственно, слом продолжился и на визовом вопросе. После ряда решений Москвы по уравниванию численности дипломатов в РФ и в США у Вашингтона на территории РФ осталось около 120 дипломатических работников. И поскольку значительная часть их, видимо, занята делами, не связанными с дипломатией (например, шпионажем), то Госдеп не мог выделить нужное количество людей для оказания консульских услуг – до недавнего времени на этом направлении вообще работал один человек.

«Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Они превратили банальную для 21-го века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательство на грани садизма», – пишет Мария Захарова.

Собственно, решение о выдаче иммиграционных виз в Варшаве тоже стало элементом садизма. Ведь для того, чтобы получить американскую визу, теперь нужно сначала добиться получения шенгенской. Зачем, когда можно было организовать выдачу этих виз в консульствах, находящихся на территории государств, с которыми у РФ безвиз? В Казахстане, например, или в Армении, где расположено огромное американское диппредставительство, часть сотрудников которого можно было бы отвлечь от шпионажа против Ирана.

И кто в итоге страдает от такого садизма? Да, страдают российские граждане, которым создают неудобства. Однако если США считали, что отечественные «бомжи» обвинят в этом неудобстве Путина с его выдворением американских дипломатов, то они просчитались. Проамерикански настроенные россияне видят, что не Путин, а Вашингтон относится к ним как к скоту – без уважения. И от этого становятся все менее проамериканскими. Кроме того, США сами подрубили для себя возможности в плане культурных и иных обменов. Потеряли возможность в режиме реального времени обучать российских молодых лидеров, а также показывать им вживую американскую картинку. В результате вся многолетняя системная политика по обработке российского сознания идет коту под хвост.

Так что спасибо за «бомжей». Просим на бис.

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