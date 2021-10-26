Турецкий суд освободил из-под стражи обвиняемых в поджоге россиян

Правозащитник сообщил, что 26 октября в Турции суд принял решение освободить из-под стражи семерых россиян, которых подозревали в поджоге леса.

«Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», – передает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Мельников добавил, что освободить граждан РФ удалось благодаря работе МИД РФ, правозащитников и общественности. Теперь он надеется на снятие обвинений, так как основания для привлечения туристов к ответственности выглядят спорно, считает правозащитник.

Ранее адвокаты россиян подали жалобу на их заключение под стражу и будут требовать перевод под домашний арест. Уже есть люди, которые готовы поручиться.

Ранее сообщалось, что российским туристам грозило от двух до семи лет тюрьмы, а суд над ними должен был состояться в течение месяца.

В телеграм-канале «RT на русском» было опубликовано видео, на котором один из участников похода по Ликийской тропе заявил, что закончится все тюрьмой.

По словам мужчины, на пути по Ликийской тропе россияне увидели пожар и пытались его затушить, вызвали 911, но по дороге назад их задержали, якобы после жалоб местных жителей.

Сообщалось, что группу туристов подозревают в поджоге леса на Ликийской тропе. По данным агентства Anadolu, местные жители сообщили о разведении костра туристами в районе Коньялты, а на его месте случился лесной пожар.

Огонь позже ликвидировали, для чего привлекали самолет, три вертолета и пять пожарных машин.