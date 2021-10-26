На Украине заявили о важности создания консорциума по управлению ГТС

Для сохранения транзита российского газа через территорию Украины очень важно создать консорциум по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС), сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Создание консорциума [по управлению ГТС Украины] – это очень позитивная идея. Президент Украины [Владимир Зеленский] ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к этому. Но что нам нужно от консорциума? Гарантирование наличия транзита. Нам не нужны инвестиции в ГТС – они покрываются за счет тарифа. Если будет транзит, будет оплачен тариф и будут средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН.ua».

Как отметил глава компании-оператора ГТС Украины, для Украины консорциум очень важен как элемент сохранения транзита. При этом Макогон отметил, что для управления украинской ГТС есть специалисты, которые могут это делать без европейских коллег.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году.

Напомним, в июле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал Киеву для защиты интересов Украины «реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и РФ как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».