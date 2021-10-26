Минэкономики ФРГ не обсуждало с Украиной сертификацию “Северного потока – 2” – Витренко

Во вторник немецкое ведомство опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором отметило, что сертификация газопровода “не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Федеративную Республику Германия и Европейский союз”. Свои выводы минэкономики ФРГ направило регулятору – Федеральному сетевому агентству.

В то же время сообщается, что при подготовке заключения немецкое министерство консультировалось с соседними странами – членами ЕС – Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

“Среди этих стран нет Украины. Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора “Северного потока – 2″, при текущих условиях, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС”, – написал Витренко.

Глава НАК добавил, что после запуска газопровода президент РФ Владимир Путин “может прекратить физический транзит через Украину”.

“И затем Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через “Северный поток – 2”. В отличие от украинской ГТС, у этого газопровода нет резервных мощностей, и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которые проходит “Северный поток – 2”, – подчеркнул Витренко.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ. Его решение будет отправлено на рассмотрение Еврокомиссии.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК “Нафтогаз України”, 20 октября – ОГТСУ.

Советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн считает, что одобрение Германией и Еврокомиссией “Северного потока – 2” может длиться до марта 2022 года.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.

По данным Reuters на конец сентября, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывали 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. Они считают, что “Газпром” может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода “Северный поток – 2” до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

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