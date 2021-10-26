 

Роговцева, Рыбчинский, Шевченко, Шустер, Гордон и Бацман призвали Зеленского присвоить Тодурову звание Героя Украины

26.10.2021, 23:42, Новости дня
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“Борис Тодуров первым в Украине произвел пересадку сердца, создал в Киеве известный ныне во всем мире Институт сердца, спас жизни десяткам тысяч наших сограждан и ежедневно продолжает свою нелегкую подвижническую миссию. Мы считаем, что пора государству по достоинству оценить работу этого выдающегося человека”, – сказано в обращении.

Его подписали 14 человек, в том числе три Героя Украины. Среди подписантов: 

актриса, народная артистка СССР и Украины, Герой Украины Ада Роговцева;
поэт, народный артист Украины, Герой Украины Юрий Рыбчинский;
украинский футболист, тренер, обладатель “Золотого мяча”, бывший главный тренер сборной Украины, Герой Украины Андрей Шевченко;
телеведущий Савик Шустер;
главный редактор газеты “Факты” Александр Швец, 
основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон; 
главный редактор интернет-издания “ГОРДОН” Алеся Бацман; 
народный депутат от “Слуги народа”, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук; 
певица, народная артистка Украины Ирина Билык; 
певица, народная артистка Украины Наталья Могилевская; 
певица Оля Полякова; 
футболист, тренер, бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк; 
бизнесмен, продюсер, управляющий партнер “Савик Шустер Студии” Павел Елизаров;
шеф-редактор сайта “Обозреватель” Орест Сохар.

Это обращение Гордон также зачитал в эфире программы “Час Голованова” на телеканале “Украина 24” вечером 26 октября.

“Я очень надеюсь, что выдающемуся кардиохирургу с мировым именем, который спас десятки тысяч украинцев, да и не только украинцев, Борису Михайловичу Тодурову будет присвоено высокое звание “Герой Украины”. Он его заслужил”, – сказал журналист.

Контекст:

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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