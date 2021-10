НАПК не нашло нарушений в декларации Зеленского. Проверяли в том числе офшоры, которые фигурируют в Pandora Papers

Нацагентство проверяло в том числе информацию об офшорной компании Maltex Multicapital Corp., которая зарегистрирована на Виргинских островах и фигурировала в расследовании Pandora Papers, сказано в релизе.

Также исследовалась информация о доме в итальянской Тоскане (коммуна Форте-деи-Марми), зарегистрированного на фирму San Tommaso S.R.L., конечным бенефициаром которой является первая леди Елена Зеленская, сообщили в НАПК.

В отчете, опубликованном на сайте агентства, сказано, что НАПК не обнаружило в декларации президента нарушений антикоррупционного законодательства ни относительно дома, ни относительно офшорной компании.

Зеленский объяснил НАПК, что дом в Италии иногда жила там во время отдыха, а со второй половины 2019-го сдает в аренду. Информация об этом объекте недвижимости в декларации не отображена, так как он оформлен на San Tommaso S.R.L., информация о которой указана в соответствующем разделе декларации.

Согласно трастовой декларации, которая фигурирует в расследовании “Слідство. Інфо”, вышедшем 3 октября, компания Film Heritage Inc. (бенефициар – Зеленская) была определена как владелец 25% акций Maltex Multicapital Corp., отмечают в НАПК.

Президент предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc., говорится в отчете.

“Декларант предоставил запрашиваемые пояснения и документы. НАПК также направило запросы в органы Британских Виргинских островов и Белиза. По состоянию на последний день полной проверки НАПК не получило от упомянутых органов информации”, – добавили в агентстве.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело “ПриватБанка”, и изучается.

Обнародование расследования “Слідства.Інфо” сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования “Офшор 95”. По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—