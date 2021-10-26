Лучшие свитера на холодное время года: интересные варианты стилизации от скандинавских модниц
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Многим нравится стиль скандинавок. Это воплощение практичности и минимализма. Свитера – важная составляющая базового гардероба каждой девушки из Копенгагена или Стокгольма. В этой статье мы расскажем, какие свитерки стоит поселить в своем гардеробе поклонницам минималистичного стиля со скандинавским акцентом.
В молочном оттенке
Свитер в молочном оттенке можно назвать универсальным предметом гардероба. Он идеально подходит модницам-минималисткам, которым нравятся луки в сдержанной гамме.
Так, блогер Перниль Тейсбек обожает свитерки в молочном оттенке. Модница может составить с ними буквально миллион образов.
Перниль носит молочный свитерок в качестве платья. Для этого интересного аутфита стоит выбрать удлиненную модель и скомбинировать ее с высокими белыми сапогами на грубой подошве и сумкой кросс-боди.
Молочный верх гармонично сочетается с черными шортами. Чтобы подчеркнуть талию, Перниль заправила свитерок внутрь. Обувь – удобные лоферы.
С V-образным вырезом
V-образный вырез красиво подчеркивает шею и делает акцент на портретной зоне. Блогер Жанетт Мэдсен часто составляет комплекты со свитером с V-образным вырезом.
Особенно хороши модели, снабженные молнией.
Они более практичны, так как вы можете застегнуть молнию в случае внезапного похолодания. Свитер с молнией подойдет для луков в кэжуальном стиле.
Укороченные модели
Можно ли носить укороченные свитера в холодное время? Скандинавский блогер Аннемик Кессельс однозначно дает положительный ответ.
Девушка носит укороченные свитерки даже зимой. Главное – сочетать их с брюками на завышенной талии.
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Так вы не только убережете поясницу от холода, но и создадите пропорциональный силуэт. В зимний период выбирайте брюки из теплых материалов – например, из шерсти.
В полоску
Этой осенью и зимой не обойтись без полосатого свитера. Блогер Каролин Бломст составляет различные варианты образов со свитерками в полоску.
Такая модель отлично смотрится с простыми джинсами прямого кроя.
Идеально впишется в образ обувь на плоском ходу – хороши простые черные лоферы. На теплую осень подойдут и лаконичные вьетнамки.
Яркие цвета
Скандинавский стиль – это не только пастельные тона. Это еще и феерия сочных природных оттенков. Так, блогер Эмили Синдлев не боится сочетать в одном комплекте свитер глубокого зеленого оттенка и салатовые брюки.
Главное – соблюсти баланс и миксовать яркие вещи одной стилевой направленности. Так, уютный свитер осверсайз хорошо смотрится с мягкими трикотажными брюками – идеальный повседневный образ.
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