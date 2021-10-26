Заслуженный спасатель РФ рассказал, почему нельзя хранить в квартире газовый баллон

В квартире держать газовый баллон противопоказано, однако условия для его хранения можно создать на своем дачном участке, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в Калининградской области в городе Балтийске в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, начался пожар. По предварительным данным, взорвался баллон с газом.

«При проведении ремонта часто используют газовые баллоны в квартирах. Например, натяжные потолки, как правило, делаются с помощью газовой горелки. Бывали такие случаи, что наступала разгерметизация, за которой следовал взрыв именно в помещении, где проводились ремонтные работы», – рассказывает Щетинин.

Кроме того, нередко российские граждане в многоквартирных домах используют газовый баллон с целью экономии денежных средств, продолжает собеседник. То есть подключают к нему печку, готовят еду на газу, используют вместо электрической плиты. В некоторых случаях жильцам отключают в квартире газ за неуплату, поэтому они также решают пользоваться покупным, что крайне опасно.

«Такие баллоны вообще ни при каких обстоятельствах хранить дома нельзя. Их вообще можно использовать, насколько мне известно, только на улице в качестве отопительного элемента. Причем баллон должен быть в специальном закрытом ящике. А в квартире держать нельзя», – объясняет эксперт.

Газовый баллон – источник повышенной опасности, поэтому с ним необходимо максимально аккуратно обращаться, подчеркивает спасатель. Соответственно, если на даче есть открытое помещение, например летняя кухня, то на зимний период баллон лучше поставить именно там, причем желательно, чтобы он был не полон газа. При этом необходимо исключить попадание на него прямых солнечных лучей. В квартиру же нести этот баллон, например с дачи, категорически нельзя, предупреждает собеседник.

«Да, при низкой температуре в ходе эксплуатации есть риск, что газ замерзнет и не будет идти. Для таких случаев некоторые люди у себя на дачах приспособили старые холодильники, которые ставят возле дома, а внутрь прячут газовый баллон. Так он защищен одновременно и от солнца, и от холода», – говорит Щетинин.

Единственный способ сократить количество подобных случаев, по мнению эксперта, просвещение граждан. Он еще раз подчеркнул, что газовый баллон – источник повышенной опасности, который можно использовать и хранить исключительно на открытом воздухе. Кроме того, покупать такой баллон следует исключительно в специальных проверенных организациях, а также не забывать, что его необходимо аттестовывать на герметичность, что также прописано в правилах использования баллона.

Утром 26 октября в подмосковном Видном произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме.