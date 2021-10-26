На Украине захотели импортировать газ с СПГ-терминалов в Польше

На Украине очень заинтересованы в расширении поставок газа из Польши, украинским трейдерам необходимо предоставить возможность покупать газ с СПГ-терминалов в Свиноуйске и в Гданьске, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Мы потеряли около 4,5 млрд кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», – приводит РИА «Новости» слова Макогона, сказанные им в интервью «ТСН».

Он добавил, что «Оператор ГТС Украины» сейчас работает над диверсификацией маршрутов поставок газа. «У нас есть гарантированные мощности поставки из Словакии – это 27 миллионов кубометров в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построен в Свиноуйске и новый, строящийся в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть», – сказал Макогон.

Напомним, в конце сентября Газпром и Венгрия заключили долгосрочный контракт на поставку газа в республику до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа. В середине октября председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщал, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза.