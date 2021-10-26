 

Украина предложила РФ продлить контракт на транзит газа на 15 лет

26.10.2021, 22:52, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеУкраина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», –  сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что РФ на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».

По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.

«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, РФ уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа в 2024 году.



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