 

“Вау, просто космос!” Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов

26.10.2021, 22:48, Новости дня
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Видео новой прически Покрещук выложила 26 октября в Instagram. На нем она танцует перед камерой в специальном бюстгальтере после пластики груди и поворачивается спиной к объективу, чтобы показать длину волос.

“Теперь я вообще сказочный персонаж. Сабина проделала сумасшедшую работу, мы делали это 17 часов. Как тебе результат? Я лично стала прилично счастливее”, – подписала ролик Покрещук.

На данный момент у видео более 62 тыс. просмотров.

“Надеюсь, наконец-то ты себя полюбишь”, – прокомментировала nastya_339_ .

“Вау, просто космос! Как же красиво”, – написала olga_ozerskaya.

“Надо еще шире рот открывать! Я не все виниры успел пересчитать”, – пошутил dmitriy._.stepan.

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A post shared by Anastasiia (@_just__queen_)

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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