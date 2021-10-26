 

Вследствие обстрела боевиками поселка Гранитное повреждены шесть жилых домов – прокуратура

26.10.2021, 22:48, Новости дня
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“Досудебным расследованием установлено, что 26 октября 2021 года, около 10.10, представители незаконных вооруженных формирований РФ произвели минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. При обстреле повреждены шесть жилых домов”, – говорится в сообщении.

На момент его появления пострадавших среди гражданского населения не было.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что Гранитное боевики обстреливали два раза.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) уточнил в Facebook, что на 17.00 боевики стреляли в районе Гранитного три раза. Огонь оккупанты вели из артиллерии калибра 122 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1226926804466600

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

26 октября в районе Гранитного боевики открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

В штабе ООС рассказали, что через миссию ОБСЕ требовали у боевиков прекращения огня, но те не реагировали. В связи с этим украинские военные впервые использовали для подавления огня оккупантов турецкий ударный беспилотник Bayraktar.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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