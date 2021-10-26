Королева Елизавета II по совету врача пропустит климатический саммит – Букингемский дворец

Об этом 26 октября проинформировали в Букингемском дворце, сообщает ВВС.

Королева пропустит саммит из-за рекомендации врача “отдохнуть в течение следующих нескольких дней”. Елизавета II “с неохотой” согласилась с советом и сожалеет из-за того, что не поедет в Глазго, заявили в дворце.

95-летняя королева 20 октября провела ночь в больнице, а перед этим отменила двухдневную поездку в Северную Ирландию. В клинику ее поместили для “предварительного обследования”. Елизавета II вернулась в Виндзор в 21 октября.

Сегодня она возобновила публичные выступления, проведя видеоконференцию с послами – корейский и швейцарский дипломаты предъявили свои верительные грамоты, сообщала пресс-служба монаршей семьи в Instagram.

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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