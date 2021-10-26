Мнение: Ваши лимоны – в Африке

Народ, стало быть, исходит из богатой идеи – “пусть правительство ничего не прощает Африке, а наоборот, стребует с них долг в 20 млрд. долл. и отдаст нам! А то у нас на пенсии не хватает!!” В общем, почуяли поживу – Африка же! Вот кто наши пенсии зажал!

Прекрасно. А вот мысль, что можно действовать и менее витиевато – она никому и в голову не приходит, никак не можно-с! Если вы, народ, считаете, что вам не хватает 20 млрд. долл. на пенсии – то почему ж прямо не потребовать их у правительства, минуя, так сказать, Африку? Почему у вас ВСЁ “через Африку”??

Тем более, что у правительства эти деньги и без Африки ЕСТЬ: профицит бюджета только в этом году – более 3 трлн. рублей, в ЗВР Центробанка – 530 млрд. долл. Зачем к неграм? Вот же, от 530 отнять 20 – останутся те же пол-триллиона, никто и не заметит разницы!

Но нет. Почему-то требовать у далеких африканцев, которых никто в глаза не видел – это нормально, это НЕ СТРАШНО. А вот просто спросить у дяденьки-единоросса – “Как это нет денег??!” – это мы боимся. Чего доброго, так вот спросишь – и на тебя самого мигом повесят “долг” в десяток миллиардов (как сейчас “вешают” на сотрудников “штабов Навального” по всей стране – у кого-то внезапно на карточке минус 1 млрд. рублей, у кого-то на счете в банке – минус 100 млрд.)

Не-не, ну нафиг. Давайте лучше у африканцев требовать. Громко, настойчиво, гордо – как положено гражданам Великой России. Давайте хором: “ОТДАВАЙТЕ НАШИ БАБКИ!! ЗАЖАТЬ ЗАДУМАЛИ?? ЭТО НАШИ ДЕНЬГИ, А НЕ ВАШИ!! У НАС НА ПЕНСИИ НЕ ХВАТАЕТ! ОТДАВАЙТЕ, ТВАРИ ЧЕРНО…АЗЫЕ!!”

Поорем – и баиньки.

Поорем – и баиньки (2019)

Мда – текст из разряда “вечнозеленых”. На сегодня – все ровно так же, естественно. Африка за прошедшие 2 года не отдала ни рубля, но в российских ЗВР – уже не 530, а все 620 млрд. долл. На пенсии по-прежнему не хватает.