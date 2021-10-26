 

Мнение: Ваши лимоны – в Африке

26.10.2021, 22:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народ, стало быть, исходит из богатой идеи – “пусть правительство ничего не прощает Африке, а наоборот, стребует с них долг в 20 млрд. долл. и отдаст нам! А то у нас на пенсии не хватает!!” В общем, почуяли поживу – Африка же! Вот кто наши пенсии зажал!
Прекрасно. А вот мысль, что можно действовать и менее витиевато – она никому и в голову не приходит, никак не можно-с! Если вы, народ, считаете, что вам не хватает 20 млрд. долл. на пенсии – то почему ж прямо не потребовать их у правительства, минуя, так сказать, Африку? Почему у вас ВСЁ “через Африку”??

Тем более, что у правительства эти деньги и без Африки ЕСТЬ: профицит бюджета только в этом году – более 3 трлн. рублей, в ЗВР Центробанка – 530 млрд. долл. Зачем к неграм? Вот же, от 530 отнять 20 – останутся те же пол-триллиона, никто и не заметит разницы!
Но нет. Почему-то требовать у далеких африканцев, которых никто в глаза не видел – это нормально, это НЕ СТРАШНО. А вот просто спросить у дяденьки-единоросса – “Как это нет денег??!” – это мы боимся. Чего доброго, так вот спросишь – и на тебя самого мигом повесят “долг” в десяток миллиардов (как сейчас “вешают” на сотрудников “штабов Навального” по всей стране – у кого-то внезапно на карточке минус 1 млрд. рублей, у кого-то на счете в банке – минус 100 млрд.)

Не-не, ну нафиг. Давайте лучше у африканцев требовать. Громко, настойчиво, гордо – как положено гражданам Великой России. Давайте хором: “ОТДАВАЙТЕ НАШИ БАБКИ!! ЗАЖАТЬ ЗАДУМАЛИ?? ЭТО НАШИ ДЕНЬГИ, А НЕ ВАШИ!! У НАС НА ПЕНСИИ НЕ ХВАТАЕТ! ОТДАВАЙТЕ, ТВАРИ ЧЕРНО…АЗЫЕ!!”

Поорем – и баиньки.

Поорем – и баиньки (2019)

Мда – текст из разряда “вечнозеленых”. На сегодня – все ровно так же, естественно. Африка за прошедшие 2 года не отдала ни рубля, но в российских ЗВР – уже не 530, а все 620 млрд. долл. На пенсии по-прежнему не хватает.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 лет

27.08 / Рустам Солнцев прокомментировал отношения Киркорова с Давидом Манукяном

04.11 / Сергей Лавров заявил о сотрудничестве России и Турции в решении конфликта в Нагорном Карабахе

16.10 / Таинственное проклятие островов Лос-Рокес – там падают самолеты

12.11 / В Прикамье мужчину осудили за секс с 15-летней школьницей

10.11 / В Роскачестве рассказали, когда смартфону требуется полный сброс настроек

04.10 / В России отменили массовые мероприятия

10.09 / Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

18.08 / Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем в Москве

13.01 / Моряки Тихоокеанского флота устранили ледовые препятствия у берегов Камчатки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика