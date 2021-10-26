 

В Нижнем Тагиле появился уникальный для региона детский игровой комплекс

26.10.2021, 21:58, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ Нижнем Тагиле 26 октября торжественно открыли вторую очередь набережной «Тагильская лагуна». Территория в 60,7 тыс. кв. м должна привлечь детей и подростков, сообщили в администрации города.

В рамках нацпроектов всего за 11 месяцев в городе построили многофункциональное образовательное пространство. Длина берегоукрепления составляет 250 м, передает ТАСС.

На набережной расположен единственный в регионе игровой комплекс «Автогородок» для изучения правил дорожного движения дошкольниками, для подростков создали зону юного техника с площадками для запуска радиоуправляемых моделей самолетов и ракет. Также открыт бетонный скейт-парк, пригодный для соревнований российского масштаба, картинг, велодорожки, силовые тренажеры.

Проектировать площадки помогали педагоги, представители экстремального сообщества города и спортсмены.  

«У тагильчан появилось прекрасное место для отдыха, проведения досуга, занятий спортом. Любите то, что для вас сделано, сохраняйте, используйте по назначению. Спасибо всем, кто создавал этот прекрасный объект», – цитирует пресс-служба и. о. вице-губернатора региона Олега Чемезова.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект позволит не только привлечь туристов, но и благоприятно скажется на социально-экономическом развитии города.

На создание площадки потратили 511 млн рублей. 



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