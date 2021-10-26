 

Наталия Орейро по-русски поблагодарила за получение гражданства

26.10.2021, 21:58, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЛатиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро записала видео на русском языке, где выразила благодарность за присвоение ей российского гражданства.

«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», – написала Орейро на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Сообщалось, что процесс получения российского гражданства Орейро затормозился из-за пандемии, так как многие аргентинские учреждения продолжают оставаться закрытыми.

В мае Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке. В июне певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Позже Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян.



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