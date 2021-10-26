 

Актриса Светличная нашлась в эфире на российском канале

26.10.2021, 21:58, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЗаслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, которая якобы пропала без вести, появилась в эфире телеканала «Россия 1».

В полиции ранее сообщили, что сын 81-летней женщины сообщил об исчезновении матери в московском районе Богородское. Не называя имени артистки, в столичном главке подтвердили, что начали поиски. Во вторник полиция сообщила, что Светличная найдена живой.

В эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» актриса заявила, что у нее случилась «маленькая неприятность», но подробности она не сообщила.

Светличная пожаловалась на недомогание, заявив, что с ней были врачи, которые делали ей уколы. Малахов спросил гостью, чем бы она хотела занять после эфира, но Светличная прямо не ответила.

«Во-первых, вы мне устроили очень приятный сюрприз, и он мне был нужен сегодня, и он пришел вовремя. Иначе я иногда думала о том, что зря живу, что жизнь моя прошла мимо», – поделилась Светличная с ведущим.

Ранее сообщалось, что прохожие заметили пожилую актрису у станции метро, просящей милостыню. В полицию сообщили, о том, что, возможно, ее видели возле станции «Тургеневская».



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