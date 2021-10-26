 

В Подмосковье рекордное количество аппаратов ИВЛ заняты пациентами с коронавирусом

26.10.2021, 21:57, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеБолее 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Московской области отданы для нужд пациентов с коронавирусом, что стало рекордом для региона, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Как и прежде, здравоохранение работает на пределе у нас. Большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тыс. лежит на койках. <…> Мы видим, что сегодня 80% [пациентов] на койках – люди невакцинированные», – сказал он, отметив, что вирус стал более агрессивным.

У пациентов диагностируют большое поражение легких, работает рекордное количество аппаратов ИВЛ – 502, а вирус распространяется за два-три дня, передает ТАСС.

Также глава региона сообщил о росте желающих принять участие в вакцинации. Если раньше прививку ставили около 4-5 тыс. человек в день, то сейчас показатель вырос до 10 тыс. желающих, отметил Воробьев. При этом, очереди вместе со всплеском вакцинации нет.

Ранее сообщалось, что в мире сделано все для того, чтобы люди делали прививки от коронавируса. Но результаты все равно ниже ожидаемого. Виной всему стали антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, сообщил доктор психологических наук Александр Тхостов газете ВЗГЛЯД. 



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