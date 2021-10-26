Видео: Финны разлюбили Россию

Соцопрос, проведенный накануне переговоров президентов Владимира Путина и Саули Ниинисте, показал, что отношение финнов к РФ за последние десять лет значительно ухудшилось. В 2012 году нашу страну положительно воспринимали 64% населения, а сейчас всего 33%. С чем это связано – и чем нам грозит в перспективе с учетом того, что еще сто лет назад Финляндия была самой русофобской страной Европы?

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Дмитрий Бавырин