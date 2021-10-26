 

Видео: Финны разлюбили Россию

26.10.2021, 21:55, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеСоцопрос, проведенный накануне переговоров президентов Владимира Путина и Саули Ниинисте, показал, что отношение финнов к РФ за последние десять лет значительно ухудшилось. В 2012 году нашу страну положительно воспринимали 64% населения, а сейчас всего 33%. С чем это связано – и чем нам грозит в перспективе с учетом того, что еще сто лет назад Финляндия была самой русофобской страной Европы?

Теги: 

Евросоюз
,
Финляндия
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Россия и НАТО
,
Дмитрий Бавырин



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