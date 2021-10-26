 

Зампрокурора пытались задушить на Урале буксировочным тросом

26.10.2021, 21:54, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ Курганской области произошло покушение на убийство заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю, ему на шею накинули петлю-удавку, привязали за голову к машине и протащили по дороге.

По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел 13 октября с 04.25 по 05.25 (06.25 и 07.25 мск) в поселке Гравийный Катайского района. На стоянке кафе «Светлана» на Дедулю напал мужчина, передает Znak.com. 

Отмечается, что между злоумышленником и зампрокурора возникла ссора, в результате мужчина избил силовика. После чего злоумышленник накинул на шею Дедулю петлю-удавку, сделанную из буксировочного троса, свободный конец которой привязал к автомобилю «Лада Веста». Мужчина сел в машину и поехал, протащив заместителя прокурора несколько метров по дороге.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По подозрению в покушении был задержан 37-летний глава курганского фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако в настоящий момент прокуратура обжаловала решение суда, теперь силовики намерены добиваться ареста Саутбаева. Причины конфликта между мужчинами пока неизвестны. 

Саутбаев на протяжении нескольких лет занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока.

В прокуратуре Далматовского района сообщили, что Дмитрий Дедуля в настоящее время находится в отпуске.



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