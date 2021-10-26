 

“Либо сделай и поставь перед фактом, либо не говори”. Арахамия оценил заявление Арестовича о ракетах “на Москву”

26.10.2021, 21:52, Новости дня
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Такое мнение в интервью каналу “Украина 24”, вышедшем 25 октября, высказал глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. 

“Я вообще к таким заявлениям отношусь негативно – ты либо сделай, создай, направь ракеты и тогда уже поставь перед фактом, либо просто не говори. Мне кажется, что это неправильная стратегия – просто говорить, не имея этого предмета, потому что ракетная программа у нас, слава богу, принята, но это длительный процесс. Слава богу, у нас в стране есть еще изобретатели, которые готовы это делать, которым нужен ресурс. Есть несколько стратегических предприятий оборонных, но это длительный процесс. И мне кажется, что говорить об этом сейчас, это точно будет транслировано во всех российских пропагандистских изданиях и, естественно, вызовет очередную волну межнациональной ненависти”, – сказал Арахамия. 

Он считает, что Арестович озвучил свое личное мнение, а не позицию должностного лица. 

Контекст:

Арестович сделал заявление о ракетах в эфире канала “Дом” 24 октября, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что министр обороны США Ллойд Остин “открывал двери НАТО” Украине во время визита в Киев 20 октября. 

“Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время. По одной простой причине – мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены”, – сказал Арестович. 

Программу о развитии ракетного вооружения Украины до 2031 года рассматривали на заседании СНБО 20 августа. На ее реализацию планируют потратить более 200 млрд грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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