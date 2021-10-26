 

Мнение: Первый полет J-20B

26.10.2021, 21:44, Разное
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Военные блоги с китайской социальной сети weibo сообщают о том, что 25 октября 2021 года на летно-испытательной станции авиастроительного предприятия Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) в Чэнду совершил свой первый испытательный полет прототип двухместного варианта истребителя J-20, получившего обозначение J-20B,

https://t.me/ChDambiev/11308 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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