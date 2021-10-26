Мнение: Первый полет J-20B

Военные блоги с китайской социальной сети weibo сообщают о том, что 25 октября 2021 года на летно-испытательной станции авиастроительного предприятия Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) в Чэнду совершил свой первый испытательный полет прототип двухместного варианта истребителя J-20, получившего обозначение J-20B,

https://t.me/ChDambiev/11308 – цинк

—