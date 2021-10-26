 

Мнение: Фас

26.10.2021, 21:42, Разное
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Регионы, получив команду «Фас», начинают исполнять её кто во что горазд. Севастополь, будучи военным городом, не долго думая, выставил блок-посты и вывел на улицы патрули с усилением из местных казаков. Задача патрулей — бдить соблюдение масочного режима (носить маски на улице — это вообще за гранью, но кого это беспокоит). Другие регионы не сильно отстают, а ведь локдаун еще официально не начался.

В чем и прелесть спущенной вниз инициативы — больше хаоса, треша и угарных газов. Нет единой системы реагирования, значит, нет и скоординированной работы по преодолению. И даже неважно — есть ли на самом деле озвученная угроза, насколько она велика и каковы причины. Важно, что федеральная «вертикаль» недееспособна, а потому сбрасывает с себя ответственность. Отсутствие единых стандартов и протоколов реагирования не может не закончиться провалом. И даже неважно, какую проблему решают, важно, что такой подход заведомо провален.

Можно возразить: во время сезонных эпидемий каждый регион тоже самостоятельно принимал решения и вводил свои собственные меры реагирования. Да. Именно так. Но только «свои меры» были строго в рамках единых нормативных документов и подходов. Именно поэтому никто не перегораживал во время сезонной вспышки гриппа магистрали блок-постами с гардемаринами. Так как этой меры не было прописано в методических рекомендациях.

Хаос — вот единственная характеристика принимаемых режимом мер. А хаосом управлять нельзя. Это и есть видимый распад системы управления.

Источник: Эль Мюрид



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