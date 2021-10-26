 

Peugeot готовит к производству новый купеобразный кроссовер 4008

26.10.2021, 21:28, Новости дня
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Французский автогигант Peugeot в следующем году выпустит обновленный паркетник Peugeot 4008.

Данный экземпляр в настоящее время проходит этап разработки. Известно, что до настоящего времени французские разработчики не выпускали купеобразные модели, что может привлечь повышенный интерес в отношении Peugeot 4008. Известно, что автомобиль имеет пятидверный кузов длиной 4,7 метра. Предполагается, что новинка выйдет с гибридными и электрическими силовыми установками.

Пока технические параметры автомобиля умалчиваются, однако предполагается, что новинка будет официально презентована публике к лету 2022 года, когда и озвучат технические характеристики. Цена кроссовера будет сообщена несколько позже.



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